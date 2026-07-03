به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نوزدهمین روز از اسفندماه ۱۴۰۴، درحالی که همه درحال کار و خدمت به مردم در هر جایگاهی بودند، صدای آژیر خطر در اهواز به گوش رسید، همان روز‌هایی که همگی فارغ از خطر و ترس از دست دادن جان، به شوق خدمت و تداوم تولید در محل حاضر کار می‌شدند و خدمت و تداوم تولید را مقدم بر جان خود می‌دانستند، مثل مهران زیلابی، مرزبان سنگر تولید در شرکت کشت و صنعت اهواز که با شهادتش همانند سایر شهدا و رهبر شهیدمان، درخت تنومد انقلاب اسلامی ایران را آبیاری و ریشه‌های آن را محکم‌تر کرد.