پخش زنده
امروز: -
یولیان ناگلزمان تنها چهار روز پس از حذف تیم ملی آلمان از جام جهانی ۲۰۲۶، از سمت سرمربیگری مانشافت استعفا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسانه اسکای اسپورت آلمان اعلام کرد ناگلزمان پس از برگزاری جلسهای طولانی با مدیران فدراسیون فوتبال آلمان و بررسی عملکرد تیم در جام جهانی، تصمیم به کنارهگیری گرفت.
برند نوئندورف، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، با اشاره به حذف آلمان برابر پاراگوئه در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی گفته بود که پس از این ناکامی، ارزیابی جامعی از عملکرد تیم انجام میشود.
قرارداد ناگلزمان تا پایان رقابتهای یورو ۲۰۲۸ اعتبار داشت، اما حذف زودهنگام آلمان باعث پایان همکاری دو طرف شد.
در همین حال، رسانههای آلمانی از یورگن کلوپ به عنوان اصلیترین گزینه جانشینی ناگلزمان یاد میکنند و گزارش دادهاند که او در صورت دریافت پیشنهاد رسمی، آماده پذیرش هدایت تیم ملی آلمان است.