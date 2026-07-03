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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از تلاش شبانه روزی صنعت آب و فاضلاب تهران برای تامین پایدار آب در مراسم وداع خبر داد.
علیرضا جزءقاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در رابطه با اقدامات آب و فاضلاب استان تهران درمراسم وداع با رهبر شهید گفت: این مراسم در سطح ملی و شاید در دنیا بی نظیر است و به همین دلیل همکارانم بیش از سه هفته مشغول فعالیت در نقاط مشخص شده با محوریت مصلی و شهرکهای زائرین هستند.
وی ادامه داد: در هشت شهرک زائری و مبادی ورودی تهران که بیش از پانزده نقطه، پارکها و مراکز اسکان زائرین و مردمی که در مراسم شرکت میکنند خدمات رسانی آب و فاضلاب وجود دارد.
وی با اشاره به تلاش شانه روزی ما در صنعت آب و فاضلاب ادامه داد: بیش از چهار هزار نفر در این بخش در تهران دخیل بودند. این خدمات مستمر است و اکیپهای مستقرشهرکهای زائری و مصلی به صورت شبانه روزی حضور دارند.
علیرضا جزءقاسمی افزود: پستهای امدادی تعریف شده در سه نقطه مصلی تعریف شده در هر شهرک زائری یک پست امداد مشخص شده که به صورت بیست و چهار ساله و شبانه روزی سرویس دهی را انجام میدهند.
وی افزود: محور اصلی مراسم تشییع از خیابان دماوند تا بزرگراه شهید لشکری به صورت کامل پوشش داده شده است همچنین شیرهای برداشت از طریق ۳۰۰ تانکرهای سیار، در این مراسم استفاده میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: علاوه بر شیر آلات برداشتی که نصب میشود سرویسهای بهداشتی موقتی در مصلی، مسیر تشییع و شهرکها نصب شده و دفع فاضلاب به صورت کامل برنامه ریزی شده است.