به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای طرح‌های مهم توسعه بخش کشاورزی در استان خبر داد.

اصغری با اشاره به برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه گفت: در حوضه آبریز این دریاچه، اجرای ۱۰۰ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری پیش‌بینی شده که نقش مهمی در مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی خواهد داشت.

او همچنین از افتتاح ۳۳۱ طرح کشاورزی در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها در راستای توسعه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بخش کشاورزی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

در ادامه این سفر، رضازاده، نماینده مردم سلماس، بر اجرای کامل طرح پایاب سد دریک تأکید کرد و خواستار تسریع در تکمیل این طرح برای بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان منطقه شد.

علایی فرماندار سلماس نیز از اجرای ۸ طرح بزرگ کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف افزایش تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در حال اجرا هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران، دستور‌های لازم را برای رفع موانع پیش‌روی فعالان بخش گلخانه‌ای و باغداران صادر کرد.

شهرستان سلماس با تولید سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی به شمار می‌رود.