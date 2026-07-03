رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، بالن فضایی به منظور پوشش و نظارت تصویری در مواقع بحرانی آماده ارائه خدمات است.

نادر مکاری رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: برای ۳ روز مراسم تشییع و وداع مردم غیور ایران با رهبر شهید، بالن فضایی به عنوان یک سامانه مدیریت بحران برای پوشش و نظارت تصویری و پایش تصویر آماده ارائه خدمات در مصلی تهران است.

وی افزود: در پژوهشگاه فضایی یک گروه تخصصی بالن وجود دارد که به صورت تخصصی بر روی بالن فعالیت دارد و این سامانه کمکی برای ارائه خدمات اصلی در مصلی تهران است .

مکاری گفت: بقیه اپراتورها و شرکت های مخابراتی در بخش های دیگر ارتباطی فعالیت خود را به طور کامل انجام می دهند.