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محمد دانشگر مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان با قراردادی دو ساله به باشگاه تراکتور پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد دانشگر، مدافع باتجربه فوتبال کشورمان، با قراردادی ۲ ساله به باشگاه تراکتور پیوست تا نخستین خرید سرخپوشان تبریزی برای فصل جدید لقب بگیرد.
دانشگر که فصل گذشته پیراهن سپاهان را بر تن داشت، پس از توافق با باشگاه تراکتور، قرارداد خود را به امضا رساند.
این مدافع سابقه سالها حضور در تیمهای استقلال و سپاهان را در کارنامه دارد و همچنین در مقاطع مختلف به اردوهای تیم ملی نیز دعوت شده است.