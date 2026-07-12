به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ مسعود تقدیسی گفت: در پی گشت‌زنی‌های هدفمند ماموران انتظامی دامغان، به تردد یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی دقیق، مشخص شد موتورسیکلت ۱۰۰۰ سی‌سی فاقد مدارک و قاچاق است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: پرونده برای متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی همچنین از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق ۱۱۰ اطلاع دهند.