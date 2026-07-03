به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ اسماعیل رجب زاده گفت: اجرای معافیت سه فرزندی و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شد و همه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر که تا پایان سال ۱۴۰۷ واجد شرایط این معافیت باشند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) از معافیت بهره‌مند شوند.

وی افزود: مشمولان دارای سن ۴۰ سال تمام و بالاتر با حداقل سه فرزند و نیز مشمولان دارای ۴ فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی تا پایان سال ۱۴۰۷ مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر ذکر شده ثبت کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان افزود: همه مشمولان غایب و غیرغایب و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از خدمت سربازی معاف می‌شوند.