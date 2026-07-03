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یادداشت مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام در آستانه بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران: خدای بزرگی که شهید خامنهای را عالمگیر کرد، نامش را بلندآوازه ساخت و او را در دل منتقدان و معترضان عزیز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به نام خدای عزت و بزرگی؛ خدای دانای توانا؛ همان خدایی که شهید خامنهای را حتی در دل منتقدان و معترضان عزیز کرد. خدایی که صفای وجود خامنهای را در شهادتش به رخ کشید.
خدای شهید خامنهای، خدای صبر و حوصله است؛ خدایی که او را عالمگیر کرد، به او قدرت داد، نامش را بلندآوازه ساخت، راستگو و یکرنگش پرورد، و نقشههای شیطانی را در هم پیچید تا از شهید خامنهای بزرگ، خامنهای مبتکر، شجاع، نترس، کشوردوست، اسلامدوست، ایراندوست و مردمدار رونمایی کند.
خدای شهید خامنهای او را زنده کرد تا فرداها از آنِ او باشد و خامنهایها بزرگ شوند. خدای شهید خامنهای، خدای بزرگی بود.
بسیاری از آدمهای بیخدا خواستند که او نباشد؛ خواستند خاموش شود، عبور کند، تسلیم شود، پنهان گردد، آقا نباشد، ایرانی نباشد، الهی نباشد، باندباز باشد، در گذشته بماند، شاهی بیدرد و دغدغه باشد، اسیر فتنهها شود، باشد ولی نباشد، مردم را نبیند، تا ایران و قرآن نباشد، و با بودنش ایران قوی و خدایی نشود. خواستند و خواستند....
اما خدا خواست که او باشد. خدا خواست که بزرگ شود. خدا خواست که بماند، عزیز شود و شهید گردد.
خدای خامنهای، خدای همه است؛ ولی خامنهای برای خدا، کسی دیگر از جنس خدا بود. بله، خدای خامنهای، خدای پیامبران بود. خدای خامنهای به او معجزه نداد، اما همیشه کنارش بود و یاریاش کرد.
خدای بزرگ شهید خامنهای، خدای همه است؛ اما او خوب خدایی شد، چون خدا خواست که او را...
و چنین است که خدای شهید خامنهای را دوست دارم و تسلیم او شدیم.ای خدای بزرگ شهید خامنهای، ما را خامنهای کن! الهی آمین.
ناصر بهرام :
مدیر کل صدا و سیمای ایلام