به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به انتخاب شهرستان دماوند به عنوان معین استان گلستان برای اسکان ۱۵ هزار زائر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: اکیپ‌های عملیاتی منطقه برق دماوند در راستای تامین برق پایدار و مطمئن برای زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، برق‌رسانی به «زائر‌سرای محدوده اصطلک بالا» را به پایان رساندند.

وی افزود: در این عملیات اجرایی ۱۱ اصله پایه فشار ضعیف نصب و ۴۸۰ متر کابل خودنگهدار برای توسعه شبکه و تأمین پایدار برق منطقه احداث شد. همچنین به‌منظور تأمین روشنایی و انرژی مورد نیاز محل، سه برج نوری نصب و یک پست سیار با قدرت ۶۳۰ کاوا برای تأمین برق و روشنایی کامل محیط در محل مستقر و برقدار شد.

محمودی خاطرنشان کرد: در ادامه این اقدامات، ۲۲ دستگاه چراغ روشنایی بر روی پایه‌های نصب‌شده قرار گرفت و ۱۰ تابلو تأمین برق فشار ضعیف برای استفاده موکب‌ها، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی و سایر نیاز‌های خدماتی راه‌اندازی شد.

وی تصریح کرد: منطقه برق دماوند تاکنون به ۲۰۰ موکب برقرسانی کرده و برقرسانی به ۱۰۰ موکب، نمازخانه و سرویس بهداشتی و نیز تامین روشنایی پارکینگ زائران را هم در دستور کار دارد.

محمودی تصریح کرد: علاوه بر این، برای ۴۰ مدرسه، مسجد، و ورزشگاه در سطح شهرستان دماوند، اقدامات لازم جهت بازدید شبکه و ایمن‌سازی محیطی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همچنین از آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی این منطقه در ایام برگزاری مراسم به منظور حفظ پایداری شبکه برق برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران خبر داد.