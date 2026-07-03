

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: تا عصر یکشنبه گاهی وزش تند باد و در برخی نقاط گرد و خاک و برای مرز شرقی کاهش دید افقی قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: در روز‌های دوشنبه و سه شنبه وزش باد شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در استان می‌شود.

وی گفت: دمای هوا از امروز تا صبح یکشنبه روند افزایشی دارد و هوا در این بازه زمانی گرمتر می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: خنک‌ترین سربیشه با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس و گرمترین روز گذشته دهسلم با بیشینه ۴۴ درجه سلسیوس بوده است.

لطفی گفت: تغییرات دما در مرکز استان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ و ۳۴ درجه سلسیوس بوده است.