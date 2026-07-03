به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آلویی با اشاره به اهمیت پایداری خدمات برق در این ایام بیان کرد: تأمین برق مطمئن و بدون وقفه مراکز اسکان و اماکن خدمت‌رسان از اولویت‌های اصلی منطقه برق پردیس است و در همین راستا تمامی نیرو‌های عملیاتی، بهره‌برداری و اتفاقات در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: گروه‌های عملیاتی با انجام بازدید‌های میدانی، کنترل تجهیزات و پایش مستمر شبکه، شرایط لازم برای ارائه خدمات پایدار را فراهم کرده‌اند و تا پایان مراسم نیز به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت شبکه برق شهرستان را رصد خواهند کرد.

مدیر منطقه برق پردیس گفت: در صورت بروز هرگونه حادثه یا خاموشی احتمالی، تیم‌های عملیاتی با آمادگی کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام خواهند کرد تا پایداری شبکه برق در سطح شهرستان حفظ شود.