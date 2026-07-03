پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه برق پردیس از آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی این منطقه برای تأمین برق پایدار محلهای اسکان هموطنان در آستانه برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آلویی با اشاره به اهمیت پایداری خدمات برق در این ایام بیان کرد: تأمین برق مطمئن و بدون وقفه مراکز اسکان و اماکن خدمترسان از اولویتهای اصلی منطقه برق پردیس است و در همین راستا تمامی نیروهای عملیاتی، بهرهبرداری و اتفاقات در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: گروههای عملیاتی با انجام بازدیدهای میدانی، کنترل تجهیزات و پایش مستمر شبکه، شرایط لازم برای ارائه خدمات پایدار را فراهم کردهاند و تا پایان مراسم نیز بهصورت شبانهروزی وضعیت شبکه برق شهرستان را رصد خواهند کرد.
مدیر منطقه برق پردیس گفت: در صورت بروز هرگونه حادثه یا خاموشی احتمالی، تیمهای عملیاتی با آمادگی کامل و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام خواهند کرد تا پایداری شبکه برق در سطح شهرستان حفظ شود.