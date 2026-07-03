پخش زنده
امروز: -
گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت با حضور مردم ولایت مدار روستای منصور آباد شهرستان چهاربرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این مراسم احمدی نماینده مردم شهرستانهای میاندوآب، چهار برج و باروق با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید گفت: امام خامنهای یک مجاهد تمام عیار در مقابل استکبار بود و با حمایت از مظلومین عالم جایگاه ویژهای در جهان اسلام پیدا کرده بودو به دلیل وحدتی که بین مسلمین بوجود آورده است همه عالم و وجدانهای بیدار عزادار ایشان هستند.
وی در ادامه با اشاره به بدعهدیهای دشمنان گفت: نیروهای مسلح ما قویتر از همیشه آماده جهاد در مقابل شیطان بزرگ آمریکا ودست پرورده او یعنی رژیم جعلی صهیونیستی هستند واکر دشمن دست از پا خطا کند اینبار درسی نشانشان خواهند داد تا دیگر جرات نکنند ایران اسلامی را تهدید کنند.
در ادامه این مراسم به یاد امام شهید و همچنین ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام عزاداری شد.