مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اعلام کرد: شب گذشته ( پنجشنبه - ۱۱ تیر) اکیپ انتظامی شهرستان کرمانشاه حین گشتزنی در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و جهت انجام تحقیقات لازم آن را متوقف کردند.

پس از توقف خودرو و زمانی که ماموران در حال نزدیک شدن به پژو ۴۰۵ بودند، سرنشینان آن اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کرده و سپس متواری شدند. بر اثر این درگیری، سرهنگ دوم "محسن چهری" از نیروهای زبده و مسئولیت پذیر انتظامی شهرستان کرمانشاه که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

هویت فرد ضارب توسط پلیس شناسایی و تلاش برای دستگیری این فرد ادامه دارد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در پایان با تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ دوم "محسن چهری"، اعلام کرد: متعاقبا زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر این شهید والامقام اعلام خواهد شد.