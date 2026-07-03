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فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای بخش کامفیروز شمالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فریبرز مردانی گفت: در پی اعلامیه مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری در یکی از روستاهای بخش کامفیروز شمالی، ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.
او افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد به علت اختلافات ملکی، هشت نفر با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شدند که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی همه این افراد دستگیر و به مقر انتظامی انتقال و پس ازتشکیل پرونده متهمان تحویل مرجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی مرودشت با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت، اضافه کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روزی تلاش میکند و از شهروندان درخواست میشود اختلاف ملکی و مسائل حقوقی را تنها از طریق مراجع قانونی و قضایی حل و فصل کنند.