به گزارش خبرگزاری صدا وسیماسازمان پایانه‌ها و پارک سوار‌های شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پایانه مسافربری بیهقی از ساعت ۲۲ امشب - جمعه ۱۲ تیر و پایانه مسافربری غرب از ساعت ۲۲ فردا شب -شنبه ۱۳ تیر- تا اطلاع ثانوی خدمت رسانی به شهروندان ندارد.

خدمت‌رسانی برای جابجایی مسافران در پایانه‌های جنوب و شرق انجام می‌شود.

همچنین پایانه بیهقی و شرق میزبان زائران در قالب زائر شهر برای مراسم وداع و تشییع است.

خبر دیگر اینکه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: روز دوشنبه، همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، فضای تهران به طور کامل بسته خواهد شد و هیچ پروازی انجام نمی‌شود.