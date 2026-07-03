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پایانه مسافربری بیهقی از ساعت ۲۲ امشب - جمعه ۱۲ تیر و پایانه مسافربری غرب از ساعت ۲۲ فردا شب -شنبه ۱۳ تیر- تا اطلاع ثانوی خدمت رسانی به شهروندان ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیماسازمان پایانهها و پارک سوارهای شهرداری تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: پایانه مسافربری بیهقی از ساعت ۲۲ امشب - جمعه ۱۲ تیر و پایانه مسافربری غرب از ساعت ۲۲ فردا شب -شنبه ۱۳ تیر- تا اطلاع ثانوی خدمت رسانی به شهروندان ندارد.
خدمترسانی برای جابجایی مسافران در پایانههای جنوب و شرق انجام میشود.
همچنین پایانه بیهقی و شرق میزبان زائران در قالب زائر شهر برای مراسم وداع و تشییع است.
خبر دیگر اینکه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: روز دوشنبه، همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، فضای تهران به طور کامل بسته خواهد شد و هیچ پروازی انجام نمیشود.