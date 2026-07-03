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رئیس پلیس راه استان سمنان از تشدید نظارت بر محورهای مواصلاتی استان با استفاده از سامانههای هوشمند در آستانه تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از بزرگراهها و جادههای برونشهری استان بهصورت شبانهروزی توسط سامانههای هوشمند، گشتهای محسوس و نامحسوس و یگان پهپادی پلیس راه تحت رصد قرار دارند.
سرهنگ موسی بزرگی افزود: تمامی رفتارهای ترافیکی پرخطر از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و سایر تخلفات حادثهساز بهصورت مستمر پایش میشوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر، نقش مهمی در کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان دارد.
بزرگی خستگی و خوابآلودگی را از مهمترین عوامل تصادفات جادهای دانست و گفت: برای رفاه حال زائران، بیش از ۶۰ نقطه استراحتگاه و بیش از ۱۰۰ موکب پذیرایی در مسیرهای تردد پیشبینی شده است و از رانندگان خواست با استراحت کافی، سفر ایمنی داشته باشند.