به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از بزرگراه‌ها و جاده‌های برون‌شهری استان به‌صورت شبانه‌روزی توسط سامانه‌های هوشمند، گشت‌های محسوس و نامحسوس و یگان پهپادی پلیس راه تحت رصد قرار دارند.

سرهنگ موسی بزرگی افزود: تمامی رفتار‌های ترافیکی پرخطر از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و سایر تخلفات حادثه‌ساز به‌صورت مستمر پایش می‌شوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، نقش مهمی در کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان دارد.

بزرگی خستگی و خواب‌آلودگی را از مهم‌ترین عوامل تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: برای رفاه حال زائران، بیش از ۶۰ نقطه استراحتگاه و بیش از ۱۰۰ موکب پذیرایی در مسیر‌های تردد پیش‌بینی شده است و از رانندگان خواست با استراحت کافی، سفر ایمنی داشته باشند.