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رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، ضمن قدردانی از حضور هیئت ترکمنستانی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر توسعه همکاریهای اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و مرزی میان دو کشور، رفع بروکراسیهای موجود و تقویت روابط راهبردی تهران و عشقآباد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قربانعلی بردیمحمدوف، رئیس مصلحت خلق ترکمنستان که برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده است، صبح امروز جمعه (۱۲ تیرماه) با دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر قالیباف در این دیدار ضمن استقبالش به هیئت ترکمنستانی و قدردانی از حضور آنان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ما در شرایط سخت، دوست و دشمن خود را به خوبی شناختهایم و هرگز این همراهی و حمایت شما را چه در دوران جنگ و چه در شرایط امروز فراموش نخواهیم کرد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاریهای اقتصادی و مرزی میان دو کشور اظهار کرد: امیدوارم موضوع بازارچه مرزی ایران و ترکمنستان به نتیجه برسد چرا که این بازارچه مشترک از نظر فرهنگی و اقتصادی فرصت بسیار ارزشمندی برای دو کشور محسوب میشود.
دکتر قالیباف ادامه داد: در مناسبت آتی با ترکمنستان، توسعه روابط دو کشور بهویژه در حوزههای زیرساختی، برق، انرژی و راه را با جدیت دنبال خواهم کرد و مقدمات لازم را برای رفع اشکالات موجود فراهم میکنیم تا مشکلات در مسیر توسعه روابط دو کشور برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: در جنگ اخیر که آمریکاییها آغاز کردند، ملت ایران، با رهنمودهای رهبر شهید ما و همچنین شجاعتی که نیروهای مسلح از خود نشان دادند، موجب شد آمریکاییها در عرصه نظامی زمینگیر شوند و چارهای جز بازگشت به پای میز مذاکره و پذیرش خواستههای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند.
دکتر قالیباف تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر ۱۴ بند تفاهم انجامشده ایستاده است و بر اجرای کامل همه این بندها تأکید دارد. اگر طرف مقابل به گونهای دیگر رفتار کند، جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برابر آنها خواهد ایستاد.
قربانعلی بردیمحمدوف، رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، در جریان این دیدار، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، گفت: از جنابعالی صمیمانه تشکر میکنیم و نسبت به شما احساسات نیک و دوستانه داریم. شما از دوستان قدیمی ما هستید و همواره یکی از شخصیتهای نزدیک به دولت و ملت ترکمنستان بودهاید.
رئیس مصلحت خلق ترکمنستان با تأکید بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور گفت: تبادلات تجاری ایران و ترکمنستان باید افزایش یابد. ما همواره در حوزههای آب، برق و گاز همکاریهای خوبی با یکدیگر داشتهایم. همچنین مذاکرات بسیار خوبی با رئیسجمهور ایران انجام شد و در آن دیدار، پروژههای مهمی در سطح جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: سید علی خامنهای شخصیتی والامقام بودند و همواره مردم ترکمنستان را نه فقط همسایه، بلکه خویشاوند میدانستند. این توفیق را داشتم که از نزدیک با ایشان دیدار کنم و همواره از نگاه و محبت ایشان خاطرات ارزشمندی در ذهن دارم.
وی با تمجید از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: در جهان میگویند فلسفه چینی ممتاز است، اما دیپلماسی ایرانی درجه یک است. دنیا با صبوری و رفتار عاقلانه جمهوری اسلامی ایران دریافت که حق و عدالت در کدام سو قرار دارد و اطمینان داریم ایران در مذاکرات آینده نیز به نتایج مطلوبی دست خواهد یافت.