به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ موسی بزرگی، رئیس پلیس راه استان سمنان، با اشاره به وضعیت تردد در محورهای استان گفت: ترافیک در جاده‌های استان روان گزارش شده و محورهای جنوبی نسبت به محورهای شمالی از حجم بیشتری برخوردار است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ نقطه از مسیرهای استان تحت پوشش قرار دارد، افزود: نیروهای پلیس، راهداری، هلال‌احمر، امداد، فرمانداری و دستگاه‌های خدمت رسان در این نقاط مستقر شده‌اند که ۱۰۰ موکب در ۶۰ منطقه استان آماده خدمت رسانی به زائران هستند.

سرهنگ بزرگی خستگی و خواب‌آلودگی را از مهم‌ترین عوامل تصادفات جاده‌ای دانست و تأکید کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی، در موکب‌ها و استراحتگاه‌های پیش‌بینی شده توقف کرده و با استراحت کافی، سفر ایمنی داشته باشند.

وی در پایان بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر تأکید کرد و گفت: این موارد نقش مهمی در کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان دارد.