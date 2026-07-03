باهدف حفظ آمادگی دفاعی و ارتقاء توان نظامی، برگزاری کلاس‌های آموزشی آشنایی و کار با سلاح در تجمعات شبانه مردمی در اهواز همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برگزاری کلاس‌های آموزشی آشنایی و نحوه کار با سلاح در تجمعات شبانه مردمی در اهواز همچنان ادامه دارد تا همگی مفهوم آمادگی دفاعی و حفظ امنیت را بیش از پیش درک کنند.

این کلاس‌های آموزش نظامی مورد استقبال بانوان قرار گرفته است و می‌گویند: بانوان نیز باید پای به پای مردان برای دفاع از خاک ایران و مقابله با دشمن، در صحنه حضور داشته باشند.