به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: برای تسهیل عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت، محدودیت استفاده از کارت جایگاه کاهش یافته و برداشت با کارت شخصی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در ۱۵ استان، هر شهروند می‌تواند با کارت شخصی خود، در هر بار سوخت‌گیری تا ۴۵ لیتر و در مجموع سه نوبت سوخت‌گیری انجام دهد.

ویس‌کرمی افزود:همچنین میزان برداشت با کارت جایگاه از ۲۰ لیتر به ۳۵ لیتر در هر بار سوخت‌گیری افزایش یافته و این رویه تا بیستم ماه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: با وجود امکان استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه، توصیه ما به هم‌وطنان این است که مدیریت مصرف داشته باشند و از کارت هوشمند شخصی خود استفاده کنند. کارت جایگاه باید صرفاً برای موارد اضطراری و زمانی به‌کار رود که فرد کارت ندارد یا کارت برای وی صادر نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: شرایط دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی تسهیل شده و اکنون صدور کارت ظرف ۲۴ ساعت انجام می‌شود؛ بنابراین افراد می‌توانند با ثبت‌نام، یک روز بعد کارت خود را در ناحیه مربوطه تحویل بگیرند.