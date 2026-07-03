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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: محدودیتهای عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برداشته شده است و المثنی کارت سوخت یک روزه صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: برای تسهیل عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت، محدودیت استفاده از کارت جایگاه کاهش یافته و برداشت با کارت شخصی افزایش یافته است؛ بهطوریکه در ۱۵ استان، هر شهروند میتواند با کارت شخصی خود، در هر بار سوختگیری تا ۴۵ لیتر و در مجموع سه نوبت سوختگیری انجام دهد.
ویسکرمی افزود:همچنین میزان برداشت با کارت جایگاه از ۲۰ لیتر به ۳۵ لیتر در هر بار سوختگیری افزایش یافته و این رویه تا بیستم ماه ادامه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: با وجود امکان استفاده از کارتهای اضطراری جایگاه، توصیه ما به هموطنان این است که مدیریت مصرف داشته باشند و از کارت هوشمند شخصی خود استفاده کنند. کارت جایگاه باید صرفاً برای موارد اضطراری و زمانی بهکار رود که فرد کارت ندارد یا کارت برای وی صادر نشده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بیان کرد: شرایط دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی تسهیل شده و اکنون صدور کارت ظرف ۲۴ ساعت انجام میشود؛ بنابراین افراد میتوانند با ثبتنام، یک روز بعد کارت خود را در ناحیه مربوطه تحویل بگیرند.