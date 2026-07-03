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نقده میزبان پنجمین اردوی تیم ملی هاکی بانوان زیر ۲۰ با حضور ۲۶ بازیکن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پنجمین اردوی تیم ملی هاکی بانوان زیر ۲۰ با حضور ۲۶ بازیکن در چمن هاکی نقده در حال برگزاری است.
یگانه یادگاری سرپرست تیم ملی هاکی چمنی زیر ۲۰ از حضور ۲۶ بازیکن در این اردو خبر داد و افزود: چمن هاکی شهرستان نقده در کشور بی نظیر است و به همین خاطر اردوهای تیم ملی در این چمن بمدت ۱۰ روز با حضور رده سنی زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال برگزار میشود ، این تیم بصورت ۱۱ نفره به مسابقات آسیایی که ۲۱ تیر ما در عمان برگزار میشود، اعزام خواهند شد.
وی این بازی چمنی ۱۱ نفره را در کشور برای بانوان بسیار مهم دانست و افزود: برای اولین بار است که بانوان ما به این مسابقات اعزام میشوند و این بازیها تجربه بسیار خوبی برای بازیکنان در پی خواهد داشت.
شهرستان نقده بعنوان شهر طلایی ورزش کشور، میزبان چهارمین اردوی تیم های ملی هاکی و کبدی در سالجاری است.