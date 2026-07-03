پخش زنده
امروز: -
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از برپایی ۱۸ موکب در مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی استان بهمنظور پذیرایی و ارائه خدمات به زائران و مسافران شرکتکننده در آیین بدرقه رهبر شهید ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مریم مهدوی گفت: این موکبها با همکاری و مشارکت مدیران مجتمعهای قهرمانی در محور قزوین–بویینزهرا، اولدوز در محور بویینزهرا–ساوه، حسام، ایرانیان، بافه، پارسین، الماس درخشان، سمیرگستر در محور قزوین–تهران، پالادیوم در محور قزوین–رشت و ترنج در محور زنجان–قزوین برپا شدهاند و با تمام توان آماده خدمترسانی به زائران هستند.
او با اشاره به حضور مؤثر سرمایهگذاران و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری استان در این مراسم تصریح کرد: همراهی بخش خصوصی در چنین مناسبتهایی نشاندهنده روحیه همدلی، وفاق و مسئولیت اجتماعی فعالان حوزه گردشگری است و این مشارکت ارزشمند، نقش مهمی در تکریم زائران و مسافران خواهد داشت.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همچنین با تأکید بر آمادگی کامل این ادارهکل خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای ذیربط، بهویژه معاونت گردشگری و کارشناسان این حوزه، ضمن نظارت مستمر بر روند خدماترسانی، هماهنگی لازم با مدیران مجتمعها را برای ارائه خدمات مطلوب، حفظ نظم، رعایت استانداردهای بهداشتی و تکریم زائران انجام دادهاند تا این خدمترسانی در بهترین شرایط ممکن صورت گیرد.