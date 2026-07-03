افزایش رطوبت و هوای شرجی در جنوب غرب خوزستان
مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش رطوبت و هوای شرجی در مناطق جنوبی استان تا اواسط وقت فردا شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان
، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای هواشناسی طی امروز سرعت وزش بادها در مناطق غربی و جنوب غربی به صورت متوسط خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی در این مناطق وجود دارد.
وی افزود: طی فردا روند کاهش ۱ تا ۲ درجهای دما در نیمه شمالی و غربی استان وجود دارد، همچنین تا اواسط وقت فردا (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی و مرکزی سبب افزایش رطوبت و هوای شرجی و بالا رفتن دمای احساسی خواهد شد.