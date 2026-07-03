امام‌جمعه موقت گرگان گفت: مراسم وداع، بدرقه و تشییع میلیونی رهبر شهید امت ،گواه شکست دشمن در جنگ با ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، امام‌جمعه موقت گرگان گفت: دشمن خیال می‌کرد با شهید کردن رهبر نورش خاموش و راهش متوقف می‌شوداما شاهدیم که این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتادمراسم وداع، بدرقه و تشییع میلیونی که درجریان است، گواه این حقیقت خواهد بود.

حجت الاسلام محمد‌قاسم لیوانی افزود : در مورد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشور عزیز ما؛ متاسفانه ما در مقطعی از زمان زندگی می‌کنیم که قانون، بی‌قانونی‌ستآنها که قدرت دارند هرچه می‌خواهند می‌کنند، سازمان ملل تاسیس شد برای جلوگیری از زورگوییاما اکنون ابزاری‌ست در دست قدرت‌ها ،شورای امنیت هم خاصیت و تاثیری ندارد و از قدرت‌ها واهمه دارد

وی با اشاره به ربایش رئیس جمهور ونزوئلا به وسیله آمریکا گفت : معنی ندارد آمریکا رئیس‌جمهور کشوری را برباید و این سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی فقط تماشاگر باشد.

خطیب جمعه موقت گرگان افزود: آمریکا و نوکرش اسرائیل به بهانه واهی بمب هسته‌ای به کشور ما حمله کردند ودر پایان جنگ ۱۲ روزه مدعی شدند توان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نابود کردیم ،پس چرا دوباره حمله کردند؟!

حجت الاسلام لیوانی گفت : حمله بی رحمانه آمریکا به مراکز علمی و دانشگاهی و آزمایشگاهی، زیرساخت‌ها، خانه‌های مسکونی و کودکان ایران جنایت جنگی است .



وی افزود : آمریکایی که خود سلاح هسته‌ای دارد و از آن استفاده هم کرده‌ به همراه اسرائیل که سلاح هسته‌ای دارد و عضو NPT نیستبه ایران اسلامی حمله کرده ،پس این سازمان‌های بین‌المللی، فایده‌ای برای بشر ندارند و ما باید توان دفاعی خود را قوی تر کنیم .