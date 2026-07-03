پخش زنده
امروز: -
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از اعضای سازمان و کادر سلامت برای حضور در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید امت اسلام دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از اعضای سازمان و کادر سلامت برای حضور در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید امت اسلام و خدمترسانی بهداشتی و درمانی به شرکتکنندگان و لزوم رعایت اصول مدیریت تجمعات انبوه دعوت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ.»
جامعه بزرگ پزشکی و تمامی اعضای خدوم کادر سلامت کشور، همواره در بزنگاههای تاریخی، با روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و تعهد حرفهای، در کنار مردم شریف ایران حضور داشتهاند.
اکنون و همزمان با برگزاری آیین جهانی و باشکوه بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران و امت اسلام، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از تمامی اعضای خانواده بزرگ نظام سلامت دعوت مینماید تا ضمن حضور در این مراسم، با مشارکت داوطلبانه در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، امدادی و آموزشهای اولیه سلامت، در خدمترسانی به شرکتکنندگان ایفای نقش کنند.
با توجه به حضور گسترده مردم و هیئتهای متعدد خارجی در این مراسم تاریخی و ملی، ارائه خدماتی همچون کمکهای اولیه، پایش وضعیت سلامت، راهنماییهای بهداشتی، حمایت از گروههای آسیبپذیر و همکاری با تیمهای درمانی و امدادی مستقر، جلوهای از مسئولیت اجتماعی و رسالت انسانی جامعه پزشکی خواهد بود که بیتردید در تاریخ پرافتخار این جامعه سرافراز به یادگار خواهد ماند.
از اعضای محترم سازمان نظام پزشکی، پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، ماماها، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، پرستاران، پیراپزشکان، دانشجویان رشتههای علوم پزشکی و سایر فعالان حوزه سلامت که آمادگی همکاری داوطلبانه دارند، درخواست میشود با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی، شبکههای بهداشت و درمان، هلال احمر، سازمان اورژانس و ستادهای اجرایی مراسم، در محلهای تعیینشده حضور یافته و در ارائه خدمات سلامت به مردم عزیز مشارکت نمایند.
در چنین رویدادهای گستردهای، بهرهگیری از اصول علمی مدیریت تجمعات انبوه (Mass Gathering)، نقش مهمی در حفظ سلامت و امنیت شرکتکنندگان و پیشگیری از آسیبهای احتمالی دارد که ضروری است همهی مسولان ارشد مراسم و دست اندرکاران آن بدان توجه ویژهای داشته باشند.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با تکیه بر دانش، تجربه و ظرفیتهای تخصصی خود، در کنار سایر دستگاههای مسئول، در تحقق این هدف ملی ایفای نقش کند.