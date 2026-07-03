اعزام بیش از ۱۵هزار لرستانی به مراسم وداع با قائد شهید امت
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از اعزام بیش از ۱۵ هزار نفر لرستانی برای حضور در مراسم وداع و بدرقه ی رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت:بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم استان برای حضور در مراسم وداع و بدرقه ی قائد شهید امت راهی تهران ، قم و مشهید خواهند شد.
سعید پورعلی ، مراسم وداع و بدرقه ی رهبر شهید، را تجدید بیعت با آرمانهای نظام و نمایش قدرت و تابآوری ملی عنوان کرد و گفت: ما در این روزها شاهد یک رویداد تاریخی بزرگ هستیم؛ رویدادی که نشاندهنده اقتدار و همبستگی مردم ایران و نشانه پیوند عمیق مردم ولایی و قدر شناس با ولایت فقیه، مرجعیت و روحانیت معظم است.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: در قالب ستاد اجرایی، ۱۲ کمیته تخصصی امنیتی ،انتظامی ،بهداشت، حملونقل و اطلاعرسانی در استان برای مدیریت همه ی بخشهای مراسم وداع و بدرقه ی رهبر شهیدفعال شده است.
وی گفت: همچنین ۴۰ نفر از اصحاب رسانه برای تولید محتوی،گزارش تصویری و فیلم از فضای زیارت و زوار در اتوبوس های اعزامی در کنار زائران خواهند بود.