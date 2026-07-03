معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از اعزام بیش از ۱۵ هزار نفر لرستانی برای حضور در مراسم وداع و بدرقه ی رهبر شهید خبر داد.



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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت:بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم استان برای حضور در مراسم وداع و بدرقه ی قائد شهید امت راهی تهران ، قم و مشهید خواهند شد.

سعید پورعلی ، مراسم وداع و بدرقه ی رهبر شهید، را تجدید بیعت با آرمان‌های نظام و نمایش قدرت و تاب‌آوری ملی عنوان کرد و گفت: ما در این روز‌ها شاهد یک رویداد تاریخی بزرگ هستیم؛ رویدادی که نشان‌دهنده اقتدار و همبستگی مردم ایران و نشانه پیوند عمیق مردم ولایی و قدر شناس با ولایت فقیه، مرجعیت و روحانیت معظم است.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: در قالب ستاد اجرایی، ۱۲ کمیته تخصصی امنیتی ،انتظامی ،بهداشت، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی در استان برای مدیریت همه ی بخش‌های مراسم وداع و بدرقه ی رهبر شهید فعال شده است.



