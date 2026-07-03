به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان گفت: در راستای طرح حمایت ماندگار، مردم نوع‌دوست، اعضای داوطلبان و امدادگران با هدف کمک به نیازمندان، ۵۷ واحد خون سالم اهدا کردند.

مهدی خورشیدی افزود: هر واحد خون، هدیه‌ای حیاتی و دریچه‌ای تازه به سوی زندگی برای بیماران است وتداوم این سنت حسنه، نه تنها ضامن سلامت جامعه، بلکه تقویت‌کننده‌ی فرهنگ ایثار و همبستگی اجتماعی است که با هر اهدا، جانی دوباره به همنوعان می‌بخشد.