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مردم نوع دوست شهرستان سپیدان ۵۷ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان گفت: در راستای طرح حمایت ماندگار، مردم نوعدوست، اعضای داوطلبان و امدادگران با هدف کمک به نیازمندان، ۵۷ واحد خون سالم اهدا کردند.
مهدی خورشیدی افزود: هر واحد خون، هدیهای حیاتی و دریچهای تازه به سوی زندگی برای بیماران است وتداوم این سنت حسنه، نه تنها ضامن سلامت جامعه، بلکه تقویتکنندهی فرهنگ ایثار و همبستگی اجتماعی است که با هر اهدا، جانی دوباره به همنوعان میبخشد.