لویه و بویراحمد ، رحمت‌الله جهانشاهی معاون محیط زیست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان گفت: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفی هوا، همه شهرستان‌های استان از هوای پاک برخوردار هستند، اما شهرستان کهگیلویه با ثبت شاخص ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت «ناسالم» قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

جهانشاهی با اشاره به استاندارد‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای سنجش کیفیت هوا افزود: بر اساس شاخص کیفیت هوا، اعداد بین صفر تا ۵۰ در وضعیت «پاک»، ۵۱ تا ۱۰۰ «قابل قبول»، ۱۰۱ تا ۱۵۰ «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۱۵۱ تا ۲۰۰ «ناسالم»، ۲۰۱ تا ۳۰۰ «بسیار ناسالم» و بالاتر از ۳۰۰ در وضعیت «بحرانی» قرار می‌گیرد.

وی با توصیه به شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار، گفت: افراد حساس تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و فعالیت‌های ورزشی و حضور طولانی‌مدت در محیط بیرون را کاهش دهند.