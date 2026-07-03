به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح دستاورد‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از افزایش ۷۴ درصدی منابع بانکی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد و تأکید کرد که با این تصمیم، تمامی متقاضیان در صف انتظار تا پایان سالجاری تعیین تکلیف خواهند شد.

امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در حوزه جوانی جمعیت، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله نبود منابع، زوج‌های جوان را ماه‌ها در صف انتظار نگه می‌داشتند. برای حل این معضل، یک نبرد جدی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس داشتیم.

وی گفت: نتیجه این پیگیری‌ها افزایش ۷۴ درصدی منابع بانکی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود. سقف منابع را از ۲۷۰ همت به ۴۷۰ همت رساندیم که این یک اقدام بی‌سابقه بود.

نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود" با این تزریق منابع، تکلیف تمام کسانی که تا پایان سال گذشته در صف انتظار بودند، مشخص شده و تا انتهای سال جاری تمام متقاضیان قدیمی از صف خارج می‌شوند. تاکنون بیش از پنج میلیون نفر وام خود را دریافت کرده‌اند که این رقم نشان‌دهنده اراده مجلس برای حل این مانع است. با این حال، معتقدم ما هنوز در ابتدای راه هستیم؛ چرا که رفع مانع، شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. ما نیاز به فرهنگ‌سازی و تقویت زیرساخت‌های زیستی داریم تا جوانان با امید بیشتری گام بردارند.

ایرنا:بسیاری از جوانان معتقدند این وام با وجود تورم، دیگر قدرت خرید لازم را ندارد.

امیر حسین بانکی پور گفت: نگاه ما در قانون جوانی جمعیت، «رفع موانع» بود، نه اینکه تصور کنیم با یک وام، کسی فرزندآوری می‌کند؛ فرزندآوری نیازمند عشق و نیت قلبی است و ما به عنوان مسئول، تنها وظیفه تسهیل‌گری داریم؛ پنج میلیون فقره وام ازدواج، واگذاری ۱۵۰ هزار قطعه زمین و افزایش ۲۵ برابری حق اولاد، اقدامات بزرگی بوده که انجام شده است.

‌وی گفت: تا به امروز بیش از ۶۰۰ هزار مادر صاحب فرزند دوم به بعد، خودروی خود را دریافت کرده‌اند. اما روند فعلی که بر پایه قرعه‌کشی‌های مقطعی است، برای خانواده‌ها تنش‌زاست؛ چرا که فرد ناگهان برنده می‌شود و باید در مدت زمان کوتاهی مبالغ کلانی را تأمین کند.

بانکی پور تاکید کرد: وزارت صمت با این پیشنهاد موافقت کرده و قول مساعد داده است که با اجرای این مدل، امسال بتوانیم ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودروی دیگر را بدون استرس قرعه‌کشی‌های ناگهانی به دست خانواده‌ها برسانیم و این یعنی تسهیل واقعی در مسیر مادری است.