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براساس هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی، در نیمه شمالی استان رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۲۰ آمده است: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید در استان پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه ای بعد از ظهر جمعه مورخ (۱۴۰۵/۰۴/۱۲)است .
این مخاطره تا اواسط هفته آینده در نیمه شمالی استان ادامه دارد.
در اثراین مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی در اثر بارش تگرگ وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی - پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای- اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی- توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.