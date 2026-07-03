به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار گفت: در پی اعلام نیروی انتظامی مبنی بر سقوط دو نفر از کوه در محدوده روستای درفک از توابع شهرستان سبزوار، موضوع در ساعت ۰۸:۵۰ روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ به جمعیت هلال احمر اعلام شد.

صدر سلیمانی، افزود: پس از اعلام حادثه و هماهنگی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، بلافاصله یک تیم کامل عملیاتی از جمعیت هلال احمر سبزوار برای جست‌و‌جو و نجات به منطقه اعزام شد.

وی ادامه داد: امدادگران در ساعت ۱۰:۱۵ به محل حادثه رسیدند و پس از بررسی علائم حیاتی، مشخص شد یکی از مصدومان متأسفانه فاقد علائم حیاتی است.

بر اساس اعلام هلال احمر، عملیات امدادرسانی در منطقه درفک با مشارکت هیأت موتورسواری و هیأت کوهنوردی انجام شد.