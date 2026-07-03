رئیس مجلس با قدردانی از مواضع اقلیم کردستان عراق در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: ایران با تکیه بر منطق و دیپلماسی از حقوق خود دفاع می‌کند، اما در برابر هرگونه زورگویی و تجاوز نیز تا پایان خواهد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (جمعه ۱۲ تیرماه) در حاشیه مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار از حضور رئیس اقلیم کردستان عراق در تهران قدردانی کرد و گفت: همه ما مدیون امام راحل(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم و اگر مسیر ۵۰ سال گذشته را مرور کنیم، به‌خوبی مشاهده می‌شود که چه راه پرافتخاری برای سربلندی ایران طی شده است.

دکتر قالیباف با تأکید بر ضرورت همبستگی کشورهای منطقه افزود: امیدواریم با وحدت و همدلی بتوانیم در برابر ظلم و جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با صراحت از حقوق خود دفاع می‌کند؛ قدرت ما منطق ماست و در برابر زور نیز تا پایان ایستادگی خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند و تصور می‌کردند می‌توانند از آن منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، اما سوابق همکاری، هوشیاری و تدبیر مسئولان اقلیم اجازه تحقق این اهداف را نداد.

قالیباف در پایان ابراز امیدواری کرد روابط جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بیش از گذشته توسعه یابد.

بارزانی: ایران برای ما کشوری راهبردی است و اجازه هیچ اقدامی علیه آن را ندادیم

در ادامه این دیدار، نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، گفت: مردم اقلیم کردستان در این مصیبت با ملت ایران همدرد هستند. در جریان جنگ اخیر نیز پایداری و حمایت مردم ایران نشان داد که نظام جمهوری اسلامی به اشخاص وابسته نیست و امیدواریم مذاکرات جاری با وجود دشواری‌های فراوان، به نتیجه مطلوب برسد.

وی با اشاره به موضع اقلیم در جریان تجاوز اخیر افزود: از نخستین روزهای جنگ، نیروهای ما در مناطق مرزی مستقر شدند و با وجود فضاسازی‌های رسانه‌ای، اجازه هیچ‌گونه اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک اقلیم داده نشد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با تأکید بر روابط عمیق با جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دیدار دو سال پیش با رهبر شهید انقلاب نقطه عطفی در روابط اقلیم و ایران بود و ایشان با محبت از مرحوم پدرم یاد کردند. ایران برای ما اگر کشور اول نباشد، بدون تردید کشور دوم است و همواره پشتیبان اقلیم بوده است. پایه‌های نظام سیاسی جدید عراق نیز با همکاری جمهوری اسلامی ایران و شهید سردار سلیمانی شکل گرفت و ما همیشه در کنار یکدیگر بوده‌ایم و خواهیم بود.

بارزانی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری دو طرف خاطرنشان کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و اقلیم کردستان به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده و حتی در روزهای جنگ نیز مرزها و تبادلات تجاری متوقف نشد.

وی با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید انقلاب در گذشته و قدردانی ایشان از خدمات رسانی اقلیم کردستان به زوار حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افزود: دشمن در جنگ رمضان علاوه بر هدف قرار دادن پایگاه های سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در کردستان ایران حتی پلیس راه‌ را نیز هدف قرار داد اما ملت ایران با هوشیاری، به‌ویژه در مناطق کردنشین، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند و ما نیز در اقلیم اجازه هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران را ندادیم.