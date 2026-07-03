دست‌نوشته شهید مصباح‌الهدی باقری برای قائد شهید انقلاب به شرح زیر است:

یا سیدنا القائد؛ به وجود پر از مهر و صفایت می‌نازم و به لطف و رحمت و رأفت و کرمت سلام می‌فرستم و از اینکه هم عصر و دهرت شدیم افتخار می‌کنم و می‌بالم...

مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب , امروز جمعه ۱۲ تیر ساعت ۱۶:۳۰ از میدان دوم شهران، بیت آیت‌الله باقری کنی، پل شهید احمد کاشانی، برگزار خواهد شد.