دلنوشته داماد شهید آقای شهید ایران
برای نخستین بار ؛ دستنوشته شهید مصباحالهدی باقری برای آقای شهید ایران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ برای نخستین بار ؛ دستنوشته شهید مصباحالهدی باقری برای آقای شهید ایران منتشر شد.
دستنوشته شهید مصباحالهدی باقری برای قائد شهید انقلاب به شرح زیر است:
یا سیدنا القائد؛ به وجود پر از مهر و صفایت مینازم و به لطف و رحمت و رأفت و کرمت سلام میفرستم و از اینکه هم عصر و دهرت شدیم افتخار میکنم و میبالم...
مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب , امروز جمعه ۱۲ تیر ساعت ۱۶:۳۰ از میدان دوم شهران، بیت آیتالله باقری کنی، پل شهید احمد کاشانی، برگزار خواهد شد.
دکتر مصباحالهدی باقریکنی داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی در آغاز جنگ تحمیلی اخیر، همراه با حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه بر اثر حمله جنایتکارانهی آمریکایی صهیونی به بیت رهبری، به درجه رفیع شهادت نائل شد.