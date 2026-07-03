مدیرعامل آبفای مراغه از ارتقای سیستمی تصفیه خانه آب این شهرستان با هدف ارتقای کیفیت آب آشامیدنی، افزایش پایداری فرآیند‌های تصفیه و تقویت توان عملیاتی تصفیه‌ خانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، محمد طوسی گفت: سرویس کامل سیستم کلرزنی، تعمیر و تنظیم رگولاتور‌ها، تعویض قطعات جانبی و فشار شکن‌ها، شستشوی کامل خطوط انتقال کلر و تخلیه رسوبات انباشته‌ شده از جمله اقدامات ارتقای سیستم تصفیه خانه آب مراغه است.

وی اضافه کرد:با انجام این عملیات پایداری تامین آب شرب به‌ ویژه در دوره اوج مصرف تابستان تقویت شده و شهروندان می‌توانند از کیفیت مطلوب و فشار مناسب آب شرب بهره‌مند شوند.

طوسی افزود: عملیات تعمیر، سرویس و بهینه‌سازی تجهیزات این تصفیه‌خانه با تکیه بر دانش فنی و توان متخصصان خود شرکت انجام شد.

وی گفت: اجرای این مجموعه فعالیت‌ها منجر به بهبود محسوس کیفیت آب خروجی و افزایش کارایی ساختار‌های تصفیه در تاسیسات تصفیه‌خانه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت: به منظور ارتقای ایمنی و کاهش تنش‌های ناشی از فشار، نصب شیرآلات تخلیه هوای فیلتر‌ها نیز صورت گرفته است.

طوسی همچنین به اجرای عملیات شستشوی فیلتر‌ها و تخلیه کامل رسوبات اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف بهبود کیفیت فرآیند فیلترینگ، جلوگیری از افت عملکرد و افزایش راندمان تصفیه انجام شده است.

وی افزود: تمامی مراحل تعمیرات، سرویس و اورهال تجهیزات توسط کارشناسان و متخصصان داخلی تصفیه‌خانه آب مراغه بود که علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها، موجب ارتقای دانش فنی و افزایش آمادگی نیرو‌های بهره‌بردار در شرایط بحرانی و عملیات نگهداری پیشگیرانه شد.