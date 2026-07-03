ارتقای کیفیت آب آشامیدنی مراغه با ارتقای سیستم تصفیه خانه
مدیرعامل آبفای مراغه از ارتقای سیستمی تصفیه خانه آب این شهرستان با هدف ارتقای کیفیت آب آشامیدنی، افزایش پایداری فرآیندهای تصفیه و تقویت توان عملیاتی تصفیه خانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
محمد طوسی گفت: سرویس کامل سیستم کلرزنی، تعمیر و تنظیم رگولاتورها، تعویض قطعات جانبی و فشار شکنها، شستشوی کامل خطوط انتقال کلر و تخلیه رسوبات انباشته شده از جمله اقدامات ارتقای سیستم تصفیه خانه آب مراغه است.
وی اضافه کرد:با انجام این عملیات پایداری تامین آب شرب به ویژه در دوره اوج مصرف تابستان تقویت شده و شهروندان میتوانند از کیفیت مطلوب و فشار مناسب آب شرب بهرهمند شوند.
طوسی افزود: عملیات تعمیر، سرویس و بهینهسازی تجهیزات این تصفیهخانه با تکیه بر دانش فنی و توان متخصصان خود شرکت انجام شد.
وی گفت: اجرای این مجموعه فعالیتها منجر به بهبود محسوس کیفیت آب خروجی و افزایش کارایی ساختارهای تصفیه در تاسیسات تصفیهخانه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت: به منظور ارتقای ایمنی و کاهش تنشهای ناشی از فشار، نصب شیرآلات تخلیه هوای فیلترها نیز صورت گرفته است.
طوسی همچنین به اجرای عملیات شستشوی فیلترها و تخلیه کامل رسوبات اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف بهبود کیفیت فرآیند فیلترینگ، جلوگیری از افت عملکرد و افزایش راندمان تصفیه انجام شده است.
وی افزود: تمامی مراحل تعمیرات، سرویس و اورهال تجهیزات توسط کارشناسان و متخصصان داخلی تصفیهخانه آب مراغه بود که علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در هزینهها، موجب ارتقای دانش فنی و افزایش آمادگی نیروهای بهرهبردار در شرایط بحرانی و عملیات نگهداری پیشگیرانه شد.