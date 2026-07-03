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مراسم شبچراغ نمایش «میراث» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی غلامرضا عربی با حضور اسماعیل خلج و جمع بسیاری از هنرمندان و اساتید تئاتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل خلج نویسنده، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر کشور به عنوان مهمان ویژه مراسم در سخنانی گفت: من سخنران نیستم و اگر صحبت میکنم به دلیل عشق و علاقهای است که به بهرام بیضایی دارم.
اسماعیل خلج اضافه کرد: همه صحبتهای بیضایی را میشد با عقل فهمید. ما از عقلمان برای تجربه اندوزی استفاده میکنیم، وقتی اشتباه میکنیم و اشتباهاتمان را میفهمیم آن جهنم است و اینجا مداوم این فضا را تجربه میکنیم.
وی درباره کارگاه نمایش که محل تجربه کردن بود، گفت: در آن کارگاه سعی میکردیم کارهایمان شبیه کار قبلیمان نباشد و مدام تجربیات نو داشته باشیم.
خلج درباره آثار بیضایی گفت: از ویژگیهای آثار بیضایی استفاده از صنایع ادبی در نمایشنامه است. تشبیه، استعاره، تداعی معانی و ... اینها عناصری هستند که باعث غنیتر شدن اثر میشوند. تماشاگر آن را کشف میکند و از این کشف لذت میبرد. این رمز کار ایرانی است.
غلامرضا عربی کارگردان این نمایش نیز با خیر مقدم به حاضران گفت: امروز اولین شب اجرای «میراث» را بعد از فقدان بزرگمرد تئاتر ایران خواهیم داشت. پروسه اجرا و تمرین برای ما به دلیل شرایط جنگی سخت بود ولی از آنجا که بیضایی به گردن همه ما حق دارد با انگیزه به مسیر ادامه دادیم تا به این شب رسیدیم.
وی ابراز امیدواری کرد که این اجرا ادای دینی هر چند کوچک بر تمام زحماتی باشد که بیضایی برای فرهنگ و هنر و ادب این سرزمین کشیده است.
عربی بیضایی را یکی از ایرانیترین ایرانیان نام برد که سالها افتخار بهره گیری از او نبوده است.
داوری تهیه کننده این نمایش نیز در سخنانی کوتاه گفت: خدا را شاکرم که توفیق داشتم در جمع هنرمندان خوب و کاربلد باشم.
وی با قدردانی از غلامرضا عربی، گروهش و مجموعه سنگلج گفت: گروه جانانه تمرین کردند با همه سختیهایی که داشتند، در شرایطی که شاید مناسب تئاتر نبود و برای بزرگداشت و احترام بهرام بیضایی عزیز این کار آماده شد.