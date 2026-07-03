به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد خزاعی گفت: طرح آسفالت به طول ۷ کیلومتر در راه‌های روستا‌های مجید ضمدی، بیت حمدان، محارب یزدی، فرحان کبر بخش فتح المبین شهرستان شوش اجرا شد.

وی افزود: این طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان، نه‌تنها رفت‌وآمد اهالی را آسان‌تر کرده، بلکه مسیر توسعه کشاورزی را نیز هموار ساخته است و محصولاتی که با زحمت از دل زمین به دست می‌آیند، اکنون سریع‌تر و مطمئن‌تر به بازار می‌رسند.