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بخشدار فتح المبین شهرستان شوش استان خوزستان از اجرای عملیات آسفالت ۷ کیلومتر از راههای روستایی این بخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد خزاعی گفت: طرح آسفالت به طول ۷ کیلومتر در راههای روستاهای مجید ضمدی، بیت حمدان، محارب یزدی، فرحان کبر بخش فتح المبین شهرستان شوش اجرا شد.
وی افزود: این طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان، نهتنها رفتوآمد اهالی را آسانتر کرده، بلکه مسیر توسعه کشاورزی را نیز هموار ساخته است و محصولاتی که با زحمت از دل زمین به دست میآیند، اکنون سریعتر و مطمئنتر به بازار میرسند.