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امام جمعه موقت بیرجند حضور مردم در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب را نشانه وفاداری ملت با آرمانهای نظام و تحکیم وحدت و انسجام ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته به شهادت رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: حضور گسترده مردم در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشانه وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی است و موجب حفظ وحدت و انسجام ملی می شود.
حجت الاسلام مختاری همچنین با تجلیل از انتخاب رهبری جدید انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان، این انتخاب را موجب آرامش و امید در جامعه عنوان کرد و افزود: پشتیبانی از ولایت فقیه، عامل حفظ استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، رعایت حجاب را از معروفهای دینی و قرآنی عنوان کرد و بر لزوم برنامهریزی مسئولان و مشارکت مردم برای صیانت از ارزشهای فرهنگی و دینی استان تأکید کرد.
خطیب جمعه بیرجند با اشاره به جایگاه فرهنگی و مذهبی خراسان جنوبی ، از مسئولان استان از جمله استانداری، دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواست با برنامهریزی و اقدام هماهنگ، برای مقابله با هنجارشکنیهای اجتماعی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کنند.
وی تذکر لسانی محترمانه، حمایت از آمران به معروف و مطالبهگری قانونی از مسئولان را سه وظیفه مهم مردم در این زمینه برشمرد و گفت: حفظ عفاف و حجاب، مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم در کنار اقدامات قانونی دستگاههای مسئول، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به تحولات منطقه و جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، فرهنگ مادیگرایی و سلطهطلبی قدرتهای استکباری را عامل بسیاری از بحرانهای جهان دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ قرآن، اهلبیت (ع) و مکتب عاشورا، مسیر مقاومت و عزت را ادامه خواهد داد.