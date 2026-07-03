حادثه تصادف یک دستگاه خودرو پراید و وانت نیسان در حدفاصل دانشگاه پیام نور بخش ششده و قره بلاغ فسا یک فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان فسا گفت : بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو پراید و وانت نیسان در حدفاصل دانشگاه پیام نور بخش ششده و قره بلاغ فسا ، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جلیان، قاسم‌آباد و نوبندگان به محل حادثه اعزام شدند.

مجتبی نوح‌پیشه افزود : با توجه به اعلام محبوس شدن یکی از مصدومان، نیروهای جمعیت هلال‌احمر پایگاه جلیان نیز برای انجام عملیات رهاسازی به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه، یک خانم به علت شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد ادامه داد : چهار نفر دیگر از این سرنشینان که یک آقا و سه خانم بودند نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، با سه دستگاه آمبولانس به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان فسا در پایان گفت : با رعایت کامل نکات ایمنی، توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از هرگونه بی‌احتیاطی و حفظ هوشیاری در هنگام رانندگی، در کاهش حوادث ترافیکی و حفظ جان خود و دیگران سهیم باشیم.