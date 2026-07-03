پخش زنده
امروز: -
ائمه جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستانهای مختلف با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب بر حضور گسترده مردم در آئین تشییع رهبر شهید انقلاب تاکید کردند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام محیالدینی، امام جمعه مهریز اظهار داشت: مراسم تشییع رهبر شهید تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه نمایش وحدت، انسجام، اراده ملی و تجدید بیعت ملت با آرمانهای انقلاب و ولایت خواهد بود.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر، مردم از نظام فاصله میگیرند، اما ملت ایران با حضور گسترده خود این توطئه را ناکام گذاشت و بار دیگر وفاداری خود را به مسیر ولایت به نمایش خواهد گذاشت.
محیالدینی با اشاره به اعزام کاروانهایی از شهرستان مهریز برای حضور در مراسم تشییع گفت: ۳۰۰ نفر از مردم شهرستان با اتوبوس و جمعی دیگر با خودروهای شخصی در این مراسم حضور خواهند یافت.
حجتالاسلام حسینی امام جمعه بافق در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: مردم هنوز در سوگ این ضایعه بزرگ هستند و حضور گسترده آنان در مراسم تشییع، نشانه وفاداری به ولایت، انقلاب و نظام اسلامی خواهد بود.
وی افزود: دشمن تلاش میکرد القا کند مردم از نظام فاصله گرفتهاند، اما حضور میلیونی مردم در ایران و عراق، خلاف این ادعا را به نمایش خواهد گذاشت و نماد وحدت جبهه مقاومت خواهد بود.
حجتالاسلام حسینی در بخش پایانی خطبهها با اشاره به ماه محرم و برگزاری مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع)، بر ضرورت تبیین مسائل روز، دشمنشناسی و بصیرتافزایی در هیئتها تأکید کرد.
امامجمعه زارچ در خطبههای این هفته، حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید را جلوهای از وحدت، همدلی و پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
حجتالاسلام طباطبایی بابیان اینکه تشییع پیکر رهبر شهید تنها بدرقه یک پیکر نیست، بلکه نمایش اقتدار، عزت و هویت ایران اسلامی است، گفت: این حضور، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و بیعت دوباره با آرمانهای انقلاب، ولایت و رهبری خواهد بود .
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و جلوگیری از شکلگیری این اجتماع عظیم، افزود: ملت ایران با وحدت و بصیرت، نقشههای دشمنان را خنثی خواهند کرد و بار دیگر انسجام ملی را به نمایش میگذارد.
حجتالاسلام ابراهیمی، امام جمعه بهاباد، در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر تداوم خونخواهی رهبر معظم انقلاب، گفت: خونخواهی اولیای الهی و امام شهید، تضمینکننده امنیت جانی و مالی همه مسلمانان است و بیتفاوتی نسبت به آن، جامعه اسلامی را در معرض خطر قرار میدهد.
وی با اشاره به اینکه امروز ملت ایران و رهبر جامعه اسلامی به حکم قرآن خونخواه امام شهیدشان هستند، افزود: مناسبتهای کوچک و تبعیضآمیز بینالمللی هرگز ما را از پیگیری این مسئله حیاتی بازنمیدارد.
حجتالاسلام ابراهیمی گفت: رهبر انقلاب فرمودند مذاکره با آمریکا هیچ مسئلهای را برای ملت ایران حل نمیکند و تجربه گذشته نیز این واقعیت را ثابت کرده است.
حجت الاسلام علیرضا حسنی امام جمعه موقت میبد درخطبههای نمازجمعه این هفته با اشاره به تشیع پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله امام خامنه ای گفت: قائد شهید امت امام خامنه ای ۳۷ سال مدیریت جامعه را به عهده داشت و ایران را به ایران قوی تبدیل کرد تا اینکه در محل کار و کنار خانواده، درماه رمضان به دست پلیدترین افراد به شهادت رسید.
خطیب جمعه میبد اظهار داشت: تشیع پیکر رهبر شهید، درکشور باید رویداد تاریخی ثبت کند که در دنیا سابقه نداشته و درآینده نخواهد داشت.
امام جمعه موقت میبد شرکت در تشیع پیکر رهبر شهید را نمایش وحدت امت اسلامی و جبهه مقاومت دانست و افزود: شما مردم که در این تشییع حماسه میآفرینید درحقیقت امضا تداوم نظام ولایت فقیه بر این جامعه است که اعلام میکنید امروز پای رهبری فرزند خلفش حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای ایستادیم.
حجتالاسلام والمسلمین شاکر، امامجمعه اردکان، در خطبههای نماز جمعه این هفته، مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب را جلوهای از ولایتمداری و پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب دانست و تأکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند، ما باید رهنمودهای آن شهیدِ والامقام را سرلوحه امور خود قرار دهیم.
وی حفظ وحدت و انسجام ملی را از محوریترین مطالبات آن شهید بزرگوار برشمرد و افزود: انقلابیگری و بصیرت افراد در سطوح مختلف متفاوت است؛ اما همه باید ذیل قرآن و ولایت، اتحاد مقدس ملی را حفظ کنند، باید اختلافنظرها را تحمل کرد و از ایجاد تفرقه پرهیز نمود؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند حتی در صورت داشتن دلایل موجه برای اختلافنظر، باید مراقب بود که این اختلافات موجب شکاف در جامعه نشود.
حجتالاسلام شاکر بیاعتمادی به دشمن را از مهمترین درسهای رهبر شهید دانست و اظهار داشت: آن شهید عزیز بارها تأکید داشتند که آمریکا قابلاعتماد نیست؛ لذا از مسئولان انتظار میرود در مذاکرات، ذرهای به دشمن اعتماد نکنند. گره زدن مشکلات کشور به مذاکرات، خطاست و راهکار واقعی، تقویت کشور از طریق رشد علمی و پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
حجتالاسلام میرجعفری امام جمعه موقت هرات در خطبههای نماز جمعه این هفته هرات، با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف روحیه خودباوری در ملتها، تصریح کرد: یکی از روشهای استکبار جهانی، القای احساس ناتوانی و حقارت در میان ملتهاست تا زمینه سلطه و نفوذ خود را فراهم کند، اما ملت ایران بارها نشان داده است که با تکیه بر خداوند، وحدت و اعتماد به توان داخلی میتواند بر مشکلات فائق آید.
حجتالاسلام میرجعفری با تأکید بر اینکه راه حل مشکلات کشور در داخل و با استفاده از ظرفیتهای موجود است، خاطرنشان کرد: مسئولان باید با تلاش مضاعف، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از توانمندیهای داخلی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اقدام کنند.
وی با اشاره به بدعهدیهای مکرر دشمنان در عمل به تعهدات خود، افزود: تجربه نشان داده است که اعتماد به وعدههای دشمنان راهگشا نیست و پیشرفت کشور در گرو حفظ عزت ملی، استقلال و تکیه بر ظرفیتهای داخلی است.
د.