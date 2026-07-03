فرمانده سپاه میاندورود از برنامه‌ریزی گسترده برای برگزاری آیین‌های بزرگداشت، وداع و تشییع «امام شهید» خبر داد و گفت: بیش از هزار زائر این شهرستان به مراسم‌های تهران، قم و مشهد اعزام می‌شوند.

اعزام بیش از هزار زائر میاندورودی به مراسم وداع و تشییع امام شهید

اعزام بیش از هزار زائر میاندورودی به مراسم وداع و تشییع امام شهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه میاندورود از اجرای برنامه‌های گسترده این شهرستان برای بزرگداشت، وداع و تشییع «امام شهید» خبر داد و گفت: بیش از هزار نفر از مردم شهرستان برای حضور در مراسم‌های کشوری ثبت‌نام کرده‌اند.

سرهنگ حسین امامی‌نژاد با اشاره به برگزاری برنامه‌های بزرگداشت از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای فضاسازی محیطی و آماده‌سازی فضای شهرستان متناسب با ایام سوگواری بسیج شده‌اند.

وی افزود: تاکنون بیش از هزار نفر از عاشقان و دلدادگان برای حضور در مراسم‌های تهران، قم و مشهد مقدس ثبت‌نام کرده‌اند و این زائران با ۷ دستگاه اتوبوس و همچنین خودرو‌های شخصی به این مراسم‌ها اعزام خواهند شد.

فرمانده سپاه میاندورود با اشاره به پیش‌بینی ۲۰ موکب فرهنگی و خدماتی در مسیر «طریق‌الرضا» گفت: با توجه به قرار گرفتن مرکز شهرستان در این مسیر، تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران اندیشیده شده است.

امامی‌نژاد همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعات سوگواری در کنار مواکب خبر داد و تصریح کرد: در تمامی شب‌های منتهی به ۱۸ تیرماه، مراسم فرهنگی و عزاداری با حضور مردم در مرکز شهرستان برگزار خواهد شد.

وی در پایان از مردم ولایت‌مدار میاندورود دعوت کرد با حضور گسترده در برنامه‌های پیش‌بینی شده، به‌ویژه مراسم نمادین دسته‌روی و عزاداری روز ۱۸ تیرماه، ارادت خود را به «امام شهید» به نمایش بگذارند.