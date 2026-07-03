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فرماندار شهرستان بهارستان از تجهیز ۸۴ مرکز اسکان و پیشبینی ظرفیتهای حملونقل و امنیتی برای پذیرایی از زائرانی که برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عازم این منطقه هستند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی در جریان بازدید رامین سلطانی، معاون منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور، از مواکب و مراکز اسکان زائران اظهار کرد: ۸۴ مرکز اسکان برای پذیرش زائران تجهیز و آماده بهرهبرداری شده و یک موکب اصلی به همراه دو موکب فرعی نیز خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی را ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به تمهیدات حملونقل افزود: ۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران در سطح شهرستان پیشبینی شده و همچنین ۸ پارکینگ با ظرفیت بیش از ۸ هزار خودرو برای مدیریت تردد و رفاه زائران آماده شده است.
فرماندار بهارستان با بیان اینکه. یکهزار و ۳۰۰ خادم داوطلب در کنار یکهزار و ۲۰۰ نیروی امنیتی و انتظامی مسئولیت خدمترسانی و تأمین امنیت مراسم را بر عهده دارند، تأکید کرد: با همافزایی همه دستگاهها و مشارکت گسترده نیروهای مردمی، شهرستان بهارستان آمادگی کامل دارد تا میزبانی شایسته و درخور شأن زائران این مراسم معنوی را رقم بزند.