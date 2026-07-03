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با نمایش تصاویر کودکان شهید میناب و شهدای ناو دنا اهالی هنرهای تجسمی به شهدای میناب و شهدای ناو دنا در پنجمین شب «خیمه هنر» ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین شب آیین «خیمه هنر» همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با حضور هنرمندان، اهالی فرهنگ و هنر و علاقهمندان در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
در این برنامه، اهالی هنرهای تجسمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب و شهدای ناو دنا، به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کردند. در بخشی از مراسم، تصاویر کودکان شهید میناب و نیز تصاویر شهدای ناو دنا به نمایش درآمد و حاضران با ادای احترام، یاد و خاطره این شهیدان را گرامی داشتند.
همزمان با این بخش، فعالیت هنرهای تجسمی نیز در «خیمه هنر» ادامه یافت و هنرمندان نقاش با خلق زنده آثار عاشورایی در برابر دیدگان مخاطبان، جلوهای از پیوند هنرهای تجسمی با مفاهیم آیینی و فرهنگ سوگواری حسینی را به نمایش گذاشتند. هنرمندان حاضر با الهام از واقعه کربلا، مفاهیمی، چون ایثار، آزادگی، مقاومت و سوگ عاشورا را در قالب آثار تجسمی روایت کردند و روند شکلگیری این آثار با استقبال و همراهی مخاطبان همراه شد.
آثار خلقشده هنرمندان در جریان این رویداد، از غروب امروز جمعه ۱۲ تیرماه در محل برگزاری آیین «خیمه هنر» در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
آیین «خیمه هنر» با همافزایی مجموعههای زیرمجموعه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۷ تا ۱۶ تیرماه، هر روز در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.