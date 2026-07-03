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شهردار مشهد از فعالیت ۲۴ ساعته غرفههای عرضه ارزاق عمومی پیرامون حرم مطهر رضوی در ایام مراسم بدرقه رهبر شهید خبرداد.
محمدرضا قلندرشریف در خصوص فعالیت کانکسهای نانوایی در این ایام عنوان کرد: ۸ کانکس نانوایی در اطراف حرم و یک کانکس نانوایی در کمپ غدیر به صورت سه شیفت فعال خواهند بود. هماهنگ شده تا نان بستهبندی نیز در ۵۶ کانکس نان قدس رضوی، عرضه شود.
وی بیان کرد: ما برای ایجاد ۳۰ غرفه موقت ارزاق در مسیر پیمایش و مراکز اسکان اضطراری آمادگی داریم. همچنین ۱۳ جایگاه موقت عرضه میوه در سطح شهر مازاد بر ۲۰ بازار دائم راه اندازی خواهد شد. ما آمادگی خود برای تامین ۵۰۰ هزار آب معدنی را نیز اعلام کردیم.