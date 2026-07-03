در ایام مراسم بدرقه رهبر شهید، ۶ غرفه عرضه ارزاق عمومی پیرامون حرم مطهر رضوی،۲۴ ساعته فعالیت خواهند داشت و در صورت لزوم امکان افزایش تعداد غرفه‌ها به ۱۰ مورد امکان‌پذیر است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،شهردار مشهدگفت:

محمدرضا قلندرشریف در خصوص فعالیت کانکس‌های نانوایی در این ایام عنوان کرد: ۸ کانکس نانوایی در اطراف حرم و یک کانکس نانوایی در کمپ غدیر به صورت سه شیفت فعال خواهند بود. هماهنگ شده تا نان بسته‌بندی نیز در ۵۶ کانکس نان قدس رضوی، عرضه شود.

وی بیان کرد: ما برای ایجاد ۳۰ غرفه موقت ارزاق در مسیر پیمایش و مراکز اسکان اضطراری آمادگی داریم. همچنین ۱۳ جایگاه موقت عرضه میوه در سطح شهر مازاد بر ۲۰ بازار دائم راه اندازی خواهد شد. ما آمادگی خود برای تامین ۵۰۰ هزار آب معدنی را نیز اعلام کردیم.