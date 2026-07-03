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مدیرکل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان از حضور جامعه ورزش و جوانان در آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد طباطبایی مدیرکل دفتر امور فرهنگی گفت: آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید ساعت ۱۷ روز شنبه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود و جامعه ورزش و جوانان در ضلع جنوبی مصلی، کنار موکب و سقاخانه وزارت ورزش و جوانان حضور خواهد داشت.
وی همچنین به استقرار بیش از ۷۰ موکب جامعه ورزش در نقاط مختلف تهران برای خدمترسانی به عزاداران اشاره کرد.