به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از آسیب ۱۸ هزار واحد مسکونی و تجاری در جنگ رمضان در استان اصفهان خبر داد و گفت: ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد تاکنون بازسازی شده است.

منصور شیشه فروش ب ا اشاره به آخرین وضعیت ارزیابی خسارات ناشی از «جنگ رمضان» در این استان افزود: بر اساس آخرین بررسی‌های تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پایش و ارزیابی ۱۸ هزار و ۵۳۱ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان به پایان رسیده است.

وی افزود: از مجموع واحد‌های ارزیابی شده، تعداد ۱۲ هزار و ۱۷۹ واحد در شهر اصفهان و مابقی در سایر شهر‌ها و روستا‌های استان واقع شده‌اند. همچنین ارزیابی خسارات وارد شده به لوازم خانگی و اثاثیه در ۲ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی نیز انجام گرفته است.

شیشه‌فروش در خصوص وضعیت تخریب و تعمیرات ساختمان‌ها تاکید کرد: تعداد ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری به دلیل تخریب کامل، نیازمند احداث مجدد هستند؛ همچنین ۱۰۶۱ واحد نیازمند تعمیرات کلی و اساسی بوده و دیگر اماکن آسیب‌دیده نیاز به تعمیرات جزئی دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی گفت: بر اساس مصوبات کشوری، ارزیابی، بازسازی و جبران خسارات ساختمان‌های آسیب‌دیده در کلان‌شهر اصفهان بر عهده شهرداری و در سایر شهر‌ها و روستا‌های استان بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. همچنین جبران خسارات بخش معیشتی و لوازم خانگی نیز پس از ارزیابی و مطابق با دستورالعمل‌های کشوری، توسط بنیاد مسکن پیگیری و اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه بازسازی‌های فوری بیان کرد: با همکاری شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن، گروه‌های جهادی، خیران و مشارکت مالکان، تعمیرات جزئی شامل نصب شیشه، پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوار برای ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد آسیب‌دیده در سطح استان انجام شده است و با افزایش تیم‌های فنی، فرآیند بازسازی سایر واحد‌ها نیز در حال تکمیل است.

شیشه‌فروش پیرامون خسارات وارد شده به خودرو‌ها گفت: با اقدام بیمه ایران و پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته، خسارت ۳ هزار و ۴۴۲ خودروی آسیب‌دیده در جنگ رمضان در دست بررسی و اقدام قرار گرفت که تا این لحظه، خسارت ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو بر اساس ضوابط به مالکان پرداخت شده است.