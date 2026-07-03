پخش زنده
امروز: -
امام جمعه سمنان: حضور مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید، جلوهای از اقتدار و وحدت ملت ایران را به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلاموالمسلمین مرتضی مطیعی، خطیب این هفته نماز جمعه سمنان گفت: حضور گسترده مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید، رویدادی ماندگار در تاریخ خواهد بود و اقتدار نظام اسلامی و جهان اسلام را به نمایش خواهد گذاشت.
امام جمعه سمنان با اشاره به هفته افشای حقوق آمریکایی افزود: آمریکا با وجود ادعای حمایت از حقوق بشر، سالهاست با جمهوری اسلامی ایران دشمنی میکند و نمونه آشکار آن در جنگ تحمیلی اخیر دیده شد.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان از حضور پرشور مردم در شبهای اقتدار قدردانی کرد و گفت: این حضور، پاسخی قاطع به تهدیدها و یاوهگوییهای آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: ایران مقتدر، مرهون مجاهدتهای رهبر شهید است و صبر، استقامت، امیدآفرینی و دشمنشناسی از مهمترین توصیههای ایشان به ملت ایران، بهویژه جوانان بود.
امام جمعه سمنان بر حفظ آمادگی نیروهای مسلح، همراهی مردم در شبهای اقتدار، صیانت از تنگه هرمز و پاسخ قاطع به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
وی با تبریک هفته قوه قضاییه، قوه قضاییه را خانه امن مردم دانست و گفت: این قوه با عمل به عدالت، حلال مشکلات و پناهگاه مردم است.