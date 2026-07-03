به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از اجرای ۱۲۶ مورد قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان طی سه ماه نخست امسال خبر داد.

رحیم شهیدی‌پور گفت: از مجموع احکام اجرا شده، ۱۲۴ مورد در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ و دو مورد نیز بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مربوط به احداث بنا، دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز بوده است.

وی افزود: این احکام با همکاری دادستانی، ضابطان قضایی، فرماندهی نیروی انتظامی، اداره راه و اکیپ‌های صیانت از بستر تولید جهاد کشاورزی شهرستان بابل اجرا و اراضی مورد نظر به چرخه تولید بازگردانده شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی جرم محسوب می‌شود و جهاد کشاورزی بدون هیچ‌گونه اغماض، با متخلفان برخورد قانونی کرده و احکام قلع و قمع را اجرا خواهد کرد.

شهیدی‌پور در پایان با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی گشت‌های امور اراضی، از مردم، روستاییان و دهیاران خواست در صورت مشاهده هرگونه تفکیک، دیوارکشی، خاک‌برداری یا احداث بنا در زمین‌های کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ یا مراکز جهاد کشاورزی اطلاع‌رسانی کنند.