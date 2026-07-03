فیلم‌های «بانوی سردار» و «عمر مختار»، از شبکه نمایش و مستند‌های «ضیاءالدین» و «امین فارسی»، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم های «بانوی سردار» به کارگردانی پرویز شیخ طادی، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«بانوی سردار»، به زندگی نخستین بانوی سردار ایرانی که به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی رضا شاه می‌پردازد. بی بی مریم ملقب به سردار مریم است که عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و دربین رعایا محبوبیت پیدا کرد و دست خوانین ظالم را کوتاه کرد و ...

پانته‌آ سیروس، حبیب دهقان نسب، فرخ نعمتی، سهیلا رضوی، فرزین محدث، محمد فیلی، کاظم هژیرآزاد، صدرالدین حجازی، مهدی میامی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا مهران، مرتضی زارع، سعیده عرب، علیرضا جاویدفر، بهشاد چنگیزی، سیاوش درخشی، شاپور کلهر، پارسا قربانی، مجید کریمی، هلیرضا دیلمی و فاطمه شکری در فیلم سینمایی «بانوی سردار» هنرنمایی کرده‌اند.

همچنین فیلم سینمایی «عمر مختار» به کارگردانی مصطفی عقاد، ساعت ۲۳:۰۰، تماشایی می‌شود.

این فیلم با بازی آنتونی کوئین، الیور رید، راد استایگر، حسن گل نراقی و رافائل والون؛ در مورد زندگی عمر مختار، رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی در برابر اشغالگری نظامی ایتالیا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم است و آن دوران را به تصویر می‌کشد و ...

مستند «ضیاءالدین»، با روایتی از حقایقی ناگفته از زندگانی رهبر انقلاب از دوران کودکی تا جوانی ایشان، امروز ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند به تهیه‌کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی محمدرضا دهستانی، یک مستند پرتره اجتماعی - سیاسی است که حقایقی کمتر شنیده شده از زندگی رهبر معظم انقلاب را از دوران کودکی تا جوانی روایت می‌کند.

«ضیاءالدین» به علاقه و بهره‌مندی رهبر معظم انقلاب نسبت به تفسیر، تبیین و قرائت قرآن کریم، از کودکی تا زمان انقلاب و تمام مراحل زندگی او و نقش ایشان در ترویج قرآن کریم می‌پردازد.

«امین فارسی»، درباره اهمیت زبان فارسی و حمایت رهبر انقلاب از این موضوع، امشب ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند به تهیه کنندگی مهدی مطهر، نویسندگی حامد هادیان و کارگردانی علی قرائتی تولید شده است.

«امین فارسی»، درباره بیانات رهبر انقلاب بر اهمیت حفظ زبان فارسی و جلوگیری از فرسایش آن است. نقش رسانه‌ها در ترویج زبان معیار و خواستار توجه به ظرفیت‌های این زبان در علم و فرهنگ شدند. همچنین، بر تأثیر انقلاب اسلامی در گسترش زبان فارسی در سطح جهانی اشاره کردند.