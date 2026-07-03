سازمان حج و زیارت با ابلاغ جزئیات قرارداد منعقد شده با شرکت سهامی بیمه ایران، از تحت پوشش قرار گرفتن تمامی شرکت‌کنندگان، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس قرارداد منعقد شده میان سازمان حج و زیارت و شرکت سهامی بیمه ایران، تمامی شرکت‌کنندگان، عوامل اجرایی، خادمان و دست‌اندرکاران مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در مدت برگزاری این مراسم تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. این پوشش بیمه‌ای در مسیرها و محل‌های اعلامی ستاد برگزاری مراسم در شهرهای تهران، قم و مشهد و همچنین شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و بغداد در کشور عراق برقرار خواهد بود.

اعتبار بیمه از ساعت صفر روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان روز ۱۸ تیرماه ادامه دارد. همچنین در مراسم برگزارشده در کشور عراق، پوشش بیمه‌ای از دو ساعت پیش از آغاز مراسم تا دو ساعت پس از پایان آن برقرار است تا شرکت‌کنندگان در تمام مدت حضور در مراسم از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار باشند.

بر اساس تعهدات مدنظر، در صورت فوت ناشی از حادثه، برای هر یک از بیمه‌شدگان تا سقف ۴ میلیارد ریال غرامت پرداخت می‌شود. همچنین هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول قرارداد تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال برای هر نفر قابل جبران است. علاوه بر این، در قالب پوشش بیمه عمر، در صورت فوت عادی بیمه‌شدگان که در زمان حضور در مراسم رخ دهد، تا سقف ۲ میلیارد ریال به ذی‌نفعان پرداخت خواهد شد.

همچنین روند اعلام خسارت و مدارک مورد نیاز تشریح شده است. بر این اساس، بیمه‌شده یا ذی‌نفع موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان اطلاع از حادثه، موضوع را به شرکت بیمه اعلام و مدارک لازم از جمله گزارش مراجع ذی‌صلاح، گواهی پزشک، اسناد درمانی و در صورت فوت، گواهی فوت، گزارش مراجع قانونی، کارت ملی و مدارک مربوط به انحصار وراثت را برای بررسی و پرداخت خسارت ارائه کند.

ملاک رسیدگی و پرداخت خسارت، تأیید مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

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